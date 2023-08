最安値挑戦！ flared design denim pants brown 00s y2k デニム/ジーンズ

【item detail】

サニーサイドアップ sunny side up リーバイス 2in1デニムパンツ

flared design denim pants brown 00s y2k フレア デザイン ツギハギ パッチワーク デニム ジーンズ ロングパンツ ベルボトム ブーツカット ロック パンク メタル サイバー ゴシック ヴィジュアル モノトーン rock metal punk Visual jrockヴィンテージ ヒゲ ハチノス 色落ち 脱色 加工 archive アーカイブ メンズ レディース ユニセックス men women unisex古着

底値!OUR LEGACY THIRD CUT DENIM 32inch



DIESEL ディーゼル ジーンズ パンツ4本セット



状態良 SAMURAI JEANS サムライジーンズ デニムパンツ



ヒステリックグラマー セルビッチデニム 30インチ



新品★TORNADO MART デニムパンツ



DENHAM 日本製 デニムパンツ MーL



未使用 RRL ビンテージ リペア 加工 デニムパンツ POLO



5351 コンビネーションバンダナリメイクスキニー

合わせやすくスタイルが良く見えるフレアストレートパンツ

クラフトパンツ リメイクパンツ スタッズ



JADED LONDON 22AW CRUSHED BUGGY DENIM



【未使用】freewheelers フリーホイーラーズデニム1922モデル



ヌーディージーンズ nudie jeans co デニム ジーンズ イタリア製



【雰囲気抜群!!】60s BIG MAC ペインターパンツ リペア W34 古着



新品タグ付 アメリカンイーグル JEGGING ジェギング 00short



Levi's 501XX復刻1955年モデル バレンシア工場96年製w33l36

【size】

韻キャ様 専用

表記サイズ フリーサイズ(M-Lサイズ相当)

v532★◇美品[W28] BUZZ RICKSON'S 023 M43023G

ウエスト 約80センチ

【美品】JACOBCOHEN/ヤコブコーエン:インディゴデニム/TYPE620

総丈 約111センチ

ダブルアールエル RRL ブラックデニム セルヴィッチ スリムフィット W32

股下 約79センチ

K 42-44相当 スキニー 新品未使用 DSQUARED2 ブラックデニム

ワタリ 約25センチ

ttt_msw ストレートデニム 定番デニム スタンダード

裾幅 約21センチ

サンタフェ Santa Fe ペーズリー柄 ジャガードデニム 74〜78cm f



インディゴ染/チノパン/ワークパンツ/パッチワーク/

平置き実寸

NUMBER NINE ナンバーナイン 初期 デニム ロールアップ

素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。

A.P.C JEAN STANDARD アーペーセースタンダード 29



【YANUK/ヤヌーク】ダメージストレートデニム LEA/レア 24



POLAR SKATE 92! Denim WASHED BLACK 30/30



tornado mart デニム フレアパンツ



MARITHEFRANCISGIRBAUDマルテフランソワジルボーデニムパンツ

カラー ライトブラウン系 茶色

【超希少】Levi's 501 66前期 ダメージデニム ボタン裏 6



ウエアハウス セコハン 1001 36インチ デニム



【専用】GUCCI 2020年春夏 デニムパンツ



John lawrence Sullivan denim wide pants

素材 綿

リーバイス501 66前期 カットオフ



DSQUARED sexytwist 48



DSQUARED2 ダメージデニム インディゴ ストレッチ◎ サイズ52



Rick Owens ブラック Bolan ジーンズ



PoLo 激レア ブラックデニム ポニー総柄



【Special 】リーバイス&ティファニー グラス



00s DIESEL archive flare jeans denim y2k



MEDM デニムパンツ デニム パンツ ジーンズ ジーパン Gパン LL 2L

【condition】

2004年 EVISU エヴィス 塩谷ブラザーズ パリ出店記念デニムパンツw32

やや汚れあり。(写真9枚目)

90’s Platinum FUBU ブラックデニム 32 バギーインディゴ

古着好きの方や古着慣れしている方には気に入っていただけると思います。

美品】1955復刻 ジェームス・ディーンモデル Lee

着用に支障のあるダメージはありません。

HYS様専用



シャリーフ shareef 加工デニムパンツ

古着used品ですので多少の使用感細かい傷汚れ経年変化のある場合がございます古着にご理解のある方のご購入お待ちしております。

polar skate co 93 CYAN BLACK



メゾンマルタンマルジェラ マックイーンパンツ 未使用品 グレージュ サイズ44



80s Levi's ブラックデニム



ストレンジャーシングス Levi's リーバイス デニム

【発送】

Made in the USA リーバイス501

らくらくメルカリ便 、又はゆうゆうメルカリ便

山口さん

(どちらも匿名配送、送料無料)

TENDERLOIN テンダーロイン デニムパンツ ペインター ワーク 日本製



新品タグ付き ディーゼル ジョグジーンズ14 サイズ34-W約89cm

畳んでの梱包です。

sacai 20ss ジップデニム

畳みジワはご容赦ください

JUVENILE HALL ROLLCALL 1496 サスペンダーPT



sacai サカイ ベルト付き デニムパンツ ジーンズ



jaded london デニムパンツ light wash w32



【M】21AW WTAPS UNION 02 TROUSERS DENIM



Celine by Hedi Slimane セリーヌ デニムパンツ サイズ27



CIOTA / シオタ】スビンコットン テーパードデニム サイズ32



DSQUARED2 SKATER JEAN サイズ50



Levi's 501 USA製 BLACK W34



ゴーウエストのデニム ジーンズ

カラー···ブラウン

ドルチェ&ガッバーナ 14GOLD G3PQLP 本革ロゴプレートデニムパンツ

シルエット···フレア/ベルボトム/ブーツカット

Win&Sons フレアデニム ダメージ

デニムカラー/デザイン···その他

Levi's お買得価格 ダメージ加工ジーンズ 501XX

加工···後染め加工

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

【item detail】flared design denim pants brown 00s y2k フレア デザイン ツギハギ パッチワーク デニム ジーンズ ロングパンツ ベルボトム ブーツカット ロック パンク メタル サイバー ゴシック ヴィジュアル モノトーン rock metal punk Visual jrockヴィンテージ ヒゲ ハチノス 色落ち 脱色 加工 archive アーカイブ メンズ レディース ユニセックス men women unisex古着合わせやすくスタイルが良く見えるフレアストレートパンツ【size】表記サイズ フリーサイズ(M-Lサイズ相当)ウエスト 約80センチ総丈 約111センチ股下 約79センチワタリ 約25センチ裾幅 約21センチ平置き実寸素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。カラー ライトブラウン系 茶色素材 綿【condition】やや汚れあり。(写真9枚目)古着好きの方や古着慣れしている方には気に入っていただけると思います。着用に支障のあるダメージはありません。古着used品ですので多少の使用感細かい傷汚れ経年変化のある場合がございます古着にご理解のある方のご購入お待ちしております。【発送】らくらくメルカリ便 、又はゆうゆうメルカリ便 (どちらも匿名配送、送料無料)畳んでの梱包です。畳みジワはご容赦くださいカラー···ブラウンシルエット···フレア/ベルボトム/ブーツカットデニムカラー/デザイン···その他加工···後染め加工

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

HG STICKERSスリムストレートデニムパンツ コムドットやまと着用 最安値USA製 Levi's 646 極上色落ち 鬼ヒゲ ハチノス ヴィンテージディースクエアード バイカー ダミー ジップ スキニー デニム パンツ スケータ大きなミカン【早い者勝ち】ネオンサイン タックデニムDIESEL wide flare pantsリーバイス シルバータブ カーペンター ペインターパンツ w30LEVI'S VINTAGE CLOTHING 501XX 1947 リーバイス【美品】Levi's Silver Tab LOOSE 90's 30×342023SS❗️人気モデル❗️ Cool Guy Jeans サイズ48