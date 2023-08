アトモスにて購入した物です。

JORDAN WHY NOT 5【27cm】

着用3回ほどでいずれも晴れの日に2.3時間程度です。履きじわも少なく綺麗な方かと思います。状態は画像にてご確認をお願いします。

黒タグは切り離していますが、一応付属します。他は靴と箱のみです。

注意していただきたいのはこちらはウィメンズの26.5cmです。普段メンズの26cmをはいていますが、それで丁度良いくらいです。

ディテールまで美しくかっこいい一足です。

是非ご検討下さい。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

