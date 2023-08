RISE SHOP

コットンタックキャミワンピース



SNIDEL デコルテオープンワンピース ラベンダー

ご覧いただきありがとうございます♪

大人気作家様てふてふエプロン



ヴィンテージ 刺繍 ベルスリーブ ダシキ風 マキシワンピース エスニック

バイカラーデザインとサイドの差し色がおしゃれな

Ameri VINTAGE TWINKLE APRON DRESS ホワイト M

マキシ丈のフレアワンピースです。

nagonstans ナゴンスタンス Thick Jersey コンビDress



スパンコールドレス★ロングドレス★(1回着用) UK10 Mサイズ

カラーの切り替え位置が高めなので

UN3D. メッシュアシンメトリーキャミワンピース ネイビー 36 マキシ丈 紺

足長スタイルアップ効果が期待できる

【美品】kate spade 総柄ロングワンピース イエロー 0 S フレア

嬉しいデザインです。

diagram grace continental ロングワンピース プリーツ



Herlipto Lace-Trimmed Pin Dot Dress

美しく体型をカバーしてくれるフォルムで

未使用☆ラウンドネックバイカラーニットワンピース☆ノーブル NOBLE

上品さもあり結婚式の二次会やパーティーなど

her lip to Scallop Belted Lace Dress

フォーマルな場面にも相応しい一着です。

専用出品【美品】TOMORROWLAND ストライプワンピース



希少✨ レオナール LEONARD ロングワンピース Lサイズ 花柄 微光沢

<裏地>

Nodress チュールトップスPhone call Girl柄 チェーンなし

なし

〜値下げ中〜 room903 ネイビーワンピース



3wayトレンチコートワンピース

<素材>

【即日発送可】バックコンシャスホルターネックワンピース anuans

ポリエステル100%

新品 ピンクハウス♥染花とリボンのまどいプリントミディワンピース

プリーツ生地

新品 CASAFLINE カーサフライン ボリュームスリーブドレス ネイビー



ローラアシュレイ リネン100% ネイビー フラワー S 花柄 ウエストリボン

<サイズ>

ゲス ワンピース 花柄 グリーン S 華やか フレア リボン オシャレ

ワンサイズ

アーバンリサーチ urban Research ドレス ワンピース 結婚式二次会

バスト:90-118cm

susuri ロングワンピース

長さ:130cm

マックスマーラ 黒タグ シルク100% ロングワンピース

肩:38cm

ザッキー様専用です!



ビアズリー モックネックニットコンビワンピース

<透け感>

トゥービーバイ アニエスベー コットン ワンピース ネイビー シャツ 前開き

裏地のない薄めの素材です。

新品 今季 完売品 ジェナ オイルペイントキャミワンピース ブルー

ペチコートなどを一枚着て頂いた方が安心かと思います。

スピックアンドスパン★スピック&スパン キャミ ワンピース イエナ



diagram 刺繍ロングワンピース 新品未使用タグ付き

色違いでパープル・アプリコットがございます。

Jasmine様専用 人気完売 マイラン MYLAN カシュクールワンピース

#RISEバイカラーワンピースパープル

【状態良好】ミズイロインド フード付き ブラックワンピース

#RISEバイカラーワンピースアプリコット

HALF ZIP MILITARY ONE PIECE



ホアナデアルコ 刺繍入り ロングワンピース

その他

COATING STAND COLLAR COAT レザーコート

#RISEの柄ワンピース一覧はこちら

SLYスライ×ディズニー不思議の国のアリス パターンマキシワンピース



YAECA ほぼ日 LDKWARE ロングスモックドレス YAECA ほぼ日



人気♡CLANE TWIST DESIGN ONE PIECE

■ISSEY MIYAKEのPLEATS PLEASEではございません。

Anmille アンミール パネル襟ティアードOP

■ノーブランド品です。

美品!アプワイザーリッシェ 宮田聡子さんコラボ ビスチェドッキングジャンスカ



OBLI ピンクチュールティアードワンピース(新品未使用)



【Myron様専用】steven alan / lace dress



美品✿マックスマーラ &CO ボウタイドレス くるみボタン L ステッチ 赤

コメントなしで購入もOKです♡

【etoll. エトル】コクーンスリーブレースタイトドレス

■新品未使用

2wayボリュームスリーブプリントワンピース

■らくらくメルカリ便で発送

2WAYショート丈ブラウス付きマーメイドシルエットロングワンピース



【Ungrid】リネン混パックオープンワンピース&パンツ

--------------------------------------

くう様専用holidayandholiday ワンピース ニット セットアップ

50代以上のエレガントな大人女性へ

岩見銀山/群言堂●天然素材♪綿麻ヘリンボーン柄エプロンジャンパーロングワンピース

「歳を重ねても似合うもの」を

BORDERS BALCONY DANSKIN

テーマにしています。

ワンピース ヴィンテージ トゥモローランド フリーサイズ シルク



フレアスリーブニットワンピース un3d ブラック

プリーツ生地とフレアワンピースが

muguet shaggy jacquard cami op pinkbeige

大好きな私がセレクトしました。

★新品未使用タグ付き★ito Fukuoka 完売ワンピース



sacai Bandana Print Dress バンダナプリントドレス

本当に着たい服がない…

GEOMETRIC FLOWER LACE DRESS



インゲボルグ♡ワンピース ティアード ロング ベルト リボン ピンクハウス

そんな想いから探し出したアイテムを

人気 ラルフローレン ダークピンク コットン ストライプ ワンピース XS

ご紹介します♪

新品★タグ付き me & me couture ピンクストライプレースmix

--------------------------------------

【新品】idem オリジナルチューリップ柄ワンピース ブラック



美ラインワンピース

#RISEバイカラーワンピースブラウン

Kaene 配色レースエプロンドレス ワンピース



【専用】美品♪ ガリャルダガランテ 長袖リネンロングワンピース 他 3点おまとめ

カラー···ブラウン

TAN BUTTONS ロングワンピース

袖丈···袖なし

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

RISE SHOPご覧いただきありがとうございます♪バイカラーデザインとサイドの差し色がおしゃれなマキシ丈のフレアワンピースです。カラーの切り替え位置が高めなので足長スタイルアップ効果が期待できる嬉しいデザインです。美しく体型をカバーしてくれるフォルムで上品さもあり結婚式の二次会やパーティーなどフォーマルな場面にも相応しい一着です。<裏地>なし<素材>ポリエステル100%プリーツ生地<サイズ>ワンサイズバスト:90-118cm長さ:130cm肩:38cm<透け感>裏地のない薄めの素材です。ペチコートなどを一枚着て頂いた方が安心かと思います。色違いでパープル・アプリコットがございます。#RISEバイカラーワンピースパープル#RISEバイカラーワンピースアプリコットその他#RISEの柄ワンピース一覧はこちら■ISSEY MIYAKEのPLEATS PLEASEではございません。■ノーブランド品です。コメントなしで購入もOKです♡■新品未使用■らくらくメルカリ便で発送--------------------------------------50代以上のエレガントな大人女性へ「歳を重ねても似合うもの」をテーマにしています。プリーツ生地とフレアワンピースが大好きな私がセレクトしました。本当に着たい服がない…そんな想いから探し出したアイテムをご紹介します♪--------------------------------------#RISEバイカラーワンピースブラウンカラー···ブラウン袖丈···袖なし

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

【値下げ】ロイプリ/Le cha mignon ロングワンピース&カチューシャTOMORROWLAND /Aラインワンピースted baker ロングワンピース アシンメトリー オールシーズン 体型カバーClaSTEllaR クラステラー オールインワンヘリーハンセン サロペット ジャンパースカートFURFUR ニットセットジャガードワンピースアニュアンス anuans ドルマンスリーブドッキングワンピース (BEIGE)新品 ニットベスト付きワンピース セルフォード