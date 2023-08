【商品説明】

商品名:SIGMA 18-250mm F3.5-6.3 DC OS HSM

付属品:

・フロントレンズキャップ(SIGMA)

・リアレンズキャップ(Nikon)

・レンズフード(SIGMA/薄いスレ傷有)

※付属品は写真のものが全てとなります。

【動作】

AFが正常に動作しません。

基本的にカタカタと振動を続け、時間を掛ければピントも合いますが、スムーズな撮影は不可です。

マニュアルであれば問題なく撮影でき、絞りも動作問題ありません。

OSも正常に動作しております。

【外観】

細かなスレ傷、若干の使用感はございますが、目立つダメージはなく良好な状態です。

質感の高さから大切に扱われてきた事が分かる逸品です。

商品画像を多数載せておりますので、ぜひコンディションを細部までご確認下さい。

【光学系】

●前玉

傷やコーティング劣化がなく、良好な状態です。

●後玉

傷やコーティング劣化がなく、良好な状態です。

●レンズ内の状態

中玉を中心に薄カビが点在しています。

通常の撮影であれば写りに影響はありませんでしたが、逆光時はフレアなどの原因になる可能性があります。

その他、クモリはなく、クリアな状態です。

レンズ内のチリ・埃も少量です。

これからも気持ちよく撮影をお楽しみいただけます。

【発送に関して】

全国送料無料です。

お支払い確認から2日以内に発送しますが、場合によっては"3~4日程度"お時間を頂戴する可能性がございます。

お急ぎの方はコメント欄にてお問い合わせください。

【その他の注意点】

"商品説明の記載と相違する不具合"が生じましたらご連絡下さい。

全額返金・返品対応をさせていただきます。

※返品時の送料は当店が負担致します。

※必ず受取評価前にご連絡ください。

商品の説明については、あくまで当方の「主観的な判断」になります。

出来るだけ正確に商品の状態を記載するよう心がけておりますが、神経質な方、ネット上での売買に理解のない方は購入をお控え下さい。

2306042F

商品の情報 ブランド シグマ 商品の状態 やや傷や汚れあり

