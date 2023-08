UNDERCOVER THRONE OF BLOOD

モデル:身長175cm (5'8.8) 体重65kg (143.3lb)

*着画は実物を屋外で撮影しております

(お色、サイズ感ご参照下さい)*

【色】ブラック

【サイズ表記】4

【トップス】着丈約71cm 肩幅約48cm 袖丈約68cm 身幅約53cm 裾幅約49cm

【素材】綿100

【状態】未使用品です。

但し、試着・ディスプレー中による劣化の可能性がございます。早めのご検討をお薦め致します。

【定価】44,000-

【購入元】ブランド古着店買取商品

他にもブランド古着(新品タグ付き等)を中心に出品しておりますので、是非ご覧下さい!

ご質問、ご相談はお気軽にどうぞ。

基本的に、早めの発送を心掛けておりますが、仕事の都合上、遅れる場合があること。売り切れの際には、商品をご提供できない場合があること。等、予めご了承下さい。

状態を過度に気になさる方は入札をご遠慮下さいますようお願い致します。また、商品に問題がない場合、イメージ違い等を理由に返品・交換の対応はしておりません。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アンダーカバーイズム 商品の状態 新品、未使用

