一番人気物 ✨手ぶれ補正内蔵✨❤️タムロン AF 18-270mm ニコン用❤️ デジタルカメラ

⭐️数ある商品の中からご覧頂きありがとうございます⭐️

⭐️コメントなし&即ご購入大歓迎でございます♪⭐️

【おすすめポイント】

☆初心様でも安心の手ブレ補正機能内蔵♪

☆広角から脅威の270mmまで1本で対応可能♪

☆レンズ交換の手間がかからずシャッターチャンスを逃さない♪

☆嬉しい全国送料無料♪

☆お届け日から1週間の初期不良対応付きなので安心♪

【商品説明】

⭐️近距離から遠距離までこれ一本で対応できる

超万能な神レンズ(•̀ㅂ•́)و✧

⭐️普段のちょっとした通常撮影はもちろん、

ライブ観戦、スポーツ観戦、星空撮影や可愛い赤ちゃん、

ペット、お料理、綺麗なお花、入学式や卒業式、

ディズニーのパレード撮影など

ありとあらゆるシーンに対応出来ます♪

⭐️通常の望遠レンズより遠くの撮影ができ

一歩踏み込んだ素晴らしい世界を

お楽しみいただけます(*˘︶˘*).。.:*♡

【コンディション】

◇外観◇

中古品の中では全体的に良好な状態でございます(*˘︶˘*).。.:*

◇光学系◇

撮影に影響の出る様な異物の混入・カビ・クモリはございません♪

気持ちのより撮影が可能でございます♪

もちろんオートフォーカスも作動致します。

【付属品】

・レンズ本体

・フロントレンズキャップ

・リアレンズキャップ

⭐️おまけ⭐️

❤️レンズフード

❤️レンズポーチ【新品】

⭐️対応機種⭐️

D1/D1X/D1H/D2H/D2X/D2Hs/D2Xs/D3/D3X/D3S/D4

D4S/D5/D100/D200/D300/D300S/D500/D700

D800/D800E/D600/D610/D810/D750/D850/D50/D70

D70s/D80/D90/D100/D7000/D7100/D7200/D7500など

※D40&D60&D3000&D5000シリーズなどの

ボディ内AFモーターが無いカメラでは

マニュアルフォーカスとなりますのでご注意下さいませ。

商品の情報 ブランド タムロン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

