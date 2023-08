無言即購入OKです

YUICHI TOYAMA:5|KYOTO - 01



【EYEVAN 7285 アイヴァン】メガネ MODEL 548

スポーツサングラス

超希少 本鼈甲 70年代 ブロー サーモント メガネ 眼鏡 ビンテージ



トムブラウン メガネ TB-908

正規良 シャネル ロゴ文字 ティアドロップ×メタルスポーティーサングラス 付属有

60's Lesca vintage CROWN-PANTO 8mm



未使用 オークリー MATTE BLACK CAMO

DITA サングラス savoy 新宿伊勢丹購入

正規美 レア ドルチェ&ガッバーナ D&Gロゴ サングラス黒 シルバー 男女兼用



EYEVAN7285 740

23215 モンクレール ML5014 001 ブラック メガネ セルフレーム



【kimatan様専用】

24kcat様専用

廃盤 アヤメ メガネ サングラス



極美品 VERSACE メデューサ サングラス ケース付き デカロゴ 付属品完備

LANVIN チェーン 眼鏡

レイバン B&L RAYBAN ボシュロム社製 レアモデル

✌️様専用 Few by New. F14

ic!berlin jaques



オリバーピープルズ ウェリントン ジャパンオプティック期

OAKLEY Frogskins kaws カウズ プレミアモデル 限定品!



EFFECTOR Delay3 眼鏡 メガネ アイウェア

オークリー サングラス紫 FLAK JACKET アジアンフィット

商品の情報 ブランド ジンズ 商品の状態 新品、未使用

無言即購入OKですレンズカラー···ブルーフレームカラー···ブラック2023/4に13,200円で購入全く付けずに保管しておりました。ブルーの度なしカラーレンズが入っています。(ライトカラーの中のブルーです)5320-14546Modern Rim MetalUMF-22A-210-94(ブラック)ラウンド型のメタルフレームクラシカルな正統派大きめ丸眼鏡正面の艶のあるブラックと、ツルの部分に施された彫金により高級感があります!ツルの部分は優しいシャンパンゴールドで落ち着いたカラーなので、様々なシーンで使いやすいです。シンプルな造りでどんな服装にもあわせやすく、レンズの縦幅が大きめで紫外線対策もばっちりなので、オンオフ問わずかけていただけます◎レンズは、クリアレンズと見た目がほぼ変わらず普段使いしやすいブルーライトカットレンズ【JINS SCREEN25(DAILY USE)】をカスタムで夜間の生活リズムの乱れ対策に。また、大きめのレンズサイズを活かして画像5枚目のミディアムカラーレンズ【ココア】をカスタムいただくと優しい印象を残したまま眩しさ対策にも◎

