#wplanのブランド倉庫

オリヒカ レディース ビジネス スカートスーツ セットアップ 5号 XS



かなりお買い得!!スーツセット

フォロー割してます♪

詳細はプロフィールよりご確認ください♪

正規品のみ取り扱っておりますのでご安心ください!

即購入OK!全国送料無料!

●商品名

HERNO ヘルノ

セットアップ

アンサンブル

ノーカラージャケット

スカート スーツ

シルク シルク100%

刺繍

総柄 花柄

ビジュー ボタン

Lサイズ 40

ヴィンテージ ビンテージ

レディース

●ブランド説明

●商品の状態:B

S:新品、未使用

A:未使用に近い

B:目立った傷や汚れなし

C:やや傷や汚れあり

D:傷や汚れあり

状態

ボタンの上方のビジューが若干取れかけています(画像6枚目)が、

他に特に汚れなどなくまだまだ末永くお使いになれるかと思います。

●付属品

トップス、スカート

●カラー

ブラック

●素材

表地

シルク100%

裏地

アセテート 60%

キュプラ40%

●サイズ

ジャケット

サイズ表記:40

Lサイズ相当

肩幅:約40cm

身幅:約48cm

着丈:約51cm

袖丈:約56cm

スカート

サイズ表記:40

Lサイズ相当

ウエスト:約64cm

裾幅:約43cm

総丈:約53cm

●購入先:大手サイトストアアカウントにて購入

カラー···ブラック

季節感···春、秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヘルノ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

●商品名
HERNO ヘルノ
セットアップ アンサンブル
ノーカラージャケット
スカート スーツ
シルク シルク100%
刺繍
総柄 花柄
ビジュー ボタン
Lサイズ 40
ヴィンテージ ビンテージ
レディース 

●ブランド説明

●商品の状態:B

S:新品、未使用
A:未使用に近い
B:目立った傷や汚れなし
C:やや傷や汚れあり
D:傷や汚れあり

状態
ボタンの上方のビジューが若干取れかけています(画像6枚目)が、
他に特に汚れなどなくまだまだ末永くお使いになれるかと思います。

●付属品
トップス、スカート

●カラー
ブラック

●素材
表地
シルク100%
裏地
アセテート 60%
キュプラ40%

●サイズ
ジャケット
サイズ表記:40
Lサイズ相当
肩幅:約40cm
身幅:約48cm 
着丈:約51cm 
袖丈:約56cm

スカート
サイズ表記:40
Lサイズ相当
ウエスト:約64cm
裾幅:約43cm
総丈:約53cm

●購入先:大手サイトストアアカウントにて購入

カラー···ブラック
季節感···春、秋

