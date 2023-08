アクセサリー材質...真鍮

【入手困難】シルバー925 ブレスレット

アクセサリー装飾...ターコイズ、珊瑚

UNDERCOVER スタッズレザーブレス【BLK】



値下げ!!サンローラン IDプレートブレスレット(ブラック/レザー)

☆整理していたら発掘されたものです❗

ビンテージ バイクチェーン バイカーチェーン ブレスレットシルバー925

年代は不明で、かなり古いのでスレや渋みがあります。

【Share One’s FATE】シェアワンズフェイト◆ワンオフ ブレスレット



ヴィンテージ mexico製silver925 ブレスレットチェーンL198



値下げしました!ルイヴィトン ダミエモノグラムチェーン!MP3191

☆1.5cm~2cm角のとても希少な当時の赤珊瑚が2個使用されております❗

3ct!美品 テニスダイヤ ブレスレット K18 18金 13g バングル



US Vintage Silver DNA Bracelet



【クラシックG】80s GIVENCHY ブレスレット ゴールド ヴィンテージ

☆青い石はトルコ石(ターコイズ)です❗

ティファニー ベネチアン シルバー ブレスレット SV925 WW26



givenchy vintage オーバルチェーンブレスレット



ルイヴィトン LOUIS VUITTONブラスレ・スプリット

☆男女関係なく着用出来ます‼️

インディアンジュエリー 本物 ダグラスエッツィー ブレスレット バングル アクセ



★希少★手打ち刻印ヴィンテージ ティファニー IDブレスレット



ポールスミス ブレスレット ガンメタル ツイスト カーブチェーン ロゴ刻印

☆ネジで固定して装着出来るような仕組みとなっております。(写真6~7)

ルイヴィトン ブレス



HERMES エルメス ALEA アレア アクロバット ブレスレット

☆★☆29,999円→→27,000円☆★☆

MEXICO 925 メキシコ製 ビンテージ ベルト ブレスレットバングル 古着



波打ブレスレット シルバー925 silver925

アクセサリー材質...真鍮アクセサリー装飾...ターコイズ、珊瑚☆整理していたら発掘されたものです❗年代は不明で、かなり古いのでスレや渋みがあります。☆1.5cm~2cm角のとても希少な当時の赤珊瑚が2個使用されております❗☆青い石はトルコ石(ターコイズ)です❗☆男女関係なく着用出来ます‼️☆ネジで固定して装着出来るような仕組みとなっております。(写真6~7)☆★☆29,999円→→27,000円☆★☆

