⚫商品説明⚫

【栀】LO243 lolita オリジナル jsk ロリータ ワンピース



専用!Jane Marple ドレス



アバンインターナショナル イタリア製レース風生地使用

⚫サイズ⚫cm

⚫素材⚫

evam eva コットンローブ 未使用



【Yohji Yamamoto】ヨウジヤマモト ドレープワンピース O1138



⚫状態⚫

⚠古着商品の為写真にはうつらない使用感毛羽立ち汚れ等ある場合があります。古着商品に理解のない方の購入はお控えください。

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

"homer_tokyo"では、

◉国内DCブランド

◉海外ラグジュアリーブランド

◉人気のアウトドアブランド

◉デザイナーズブランド

◉イケてるストリートブランド

などさまざまなブランドを

オシャレなあなたへお届けします

トラブル防止の為、ご購入いただく際は一度プロフィールをご覧いただきますよう、よろしくお願いします。

厳選されたアイテムを日々出品していきますので、

是非【フォロー】頂けたら嬉しいです。

では、コメント又は購入画面でお会いしましょう

homer_tokyo中の人

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

⚫商品説明⚫

【Yohji Yamamoto】 ヨウジヤマモト ドレープワンピース マーメイドスカート ブラック ドレス

FABRIQUE AU JAPON

⚫サイズ⚫cm

1

着丈130cm

肩幅49cm

身幅30cm

素人採寸の為多少の誤差ご了承下さいませ。

⚫素材⚫

100soei silk

⚫状態⚫

目立った汚れ無し

⚠古着商品の為写真にはうつらない使用感毛羽立ち汚れ等ある場合があります。古着商品に理解のない方の購入はお控えください。

