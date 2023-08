●お値下交渉可能です。お気軽にコメント下さい。

kanon様専用

と、2着分です。

フォクシー ワンピース バイカラー ネイビー オフホワイト ノースリーブ 38 ニット素材です。

ニット素材のネイビーとオフホワイトのバイカラーのワンピース。

女性らしいシルエットに計算されたライン、

気品のある大人の可愛らしさが表現されているモテワンピで思った以上に可愛いです。

ネックラインが、デコルテを綺麗に華奢に小顔に、シンプルなラインがスタイル良く見せてくれます。

一枚はもちろん、上にカーディガンやジャケットを合わせても素敵です。 足元を変えて

長い季節大活躍のワンピースです。

とても高級感があり上品です。

定価68000円程のお品です。

両サイドにファスナー付きポケットがあり便利です。

迷いはありますが、クローゼットがいっぱいになっていまったので 出品します。

サイズ:38

着丈:87センチ

脇下:40センチ

着用回数ないですが、USEDのため、 多少の使用感はあります。

細かい点を気にされる方、神経質な方はお控えください,

中古品にご理解のある方でお願いします。

●感じ方に個人差がございますので、商品の状態は画像にてご判断ください。

●新品ではないので多少の着用感はあります。

●見落としがある場合がございますので、ご了承下さい。

クローゼット整理で

フォクシーやインポートワンピース等も多数出品中

カラー···ネイビー

柄・デザイン···無地

季節感···春季、夏季、秋季、冬季

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フォクシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フォクシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

