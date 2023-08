Electro voice社のVari Intense System EVI-12③になります。

発送の加減で1本単位での出品と致します。

手持ち5本御座いますので、複数台希望の方は其々購入ください。

主に天井の隅に設置する2Wayスピーカーです。

大変特徴のあるホーンが要で、対向する部屋の隅まで音を届けます。

天井用ですが、逆に床に置いても音が上に向いて放射されるので同様にお使いいただいても良いかと思います。

現在既にディスコンモデルだと思いますが、元々受注生産品で一本¥15万円程だったと思います。

高域ドライバーは定番のDH3で、低域用12インチユニットは型番記載が無いのでわかりませんが、フレームはEVM系で、マグネットはDL12系のハイブリッドに思います。

何れにしましてもプロ機器で、受注生産品の為EVI-12 Vari Intense用に用意されたOEMユニットだと思います。

以下仕様になります。

+ Chassis Size 304.8 mm (12")

= Input Connections Screw Terminal

+ Frequency Response (-10 dB) 50 - 20,000 Hz

+ Internal Crossover Yes

+ Sensitivity 1 W/1 m 99 dB

+ Max. SPL/1m (calc) 129 dB

+ Coverage (Nominal -6 dB) H 60/110 ° long throw/short throw

+ Coverage (Nominal -6 dB) V 70/90 ° long throw/short throw

+ System Power Handling (Continuous/Program/Peak) 250//1000 Watts

+ LF Transducer 12-inch

+ HF Transducer 1.25-inch DH3/2010A compression driver (1-inch exit)

+ Height 554 mm (21.81")

+ Width 356 mm (14.02")

+ Depth 699 mm (27.52")

+ Weight Net 21.8 kg (48.06 lbs)

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

