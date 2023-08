最大12%OFFクーポン CHRISTIAN 今期新作‼︎新品‼︎激安‼︎ DIOR トレーナー COUTURE スウェット

名古屋ミッドランドDiorにて、先週購入し、そのまま未開封です‼︎

今期新作で、定価190,000円です‼︎

とにかくとにかくかっこいいです…

オーバーサイズXSです‼︎

お値引きも承りますのでまずはご質問を‼︎

実物写真必要であれば、開封はしますがお申し付けください。

◆◆◆商品仕様◆◆◆

フロントにコントラストカラーの“Christian Dior Couture”刺繍

V字ステッチ入りラウンドネック

リブ編みの襟、袖口、ヘム

GOTS*認証取得のコットン100%

イタリア製

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 新品、未使用

