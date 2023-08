ご覧いただきありがとうございます。

大沢たかお / 綾瀬はるか / 森下佳子

定価: ¥ 25,080

即購入OK

コメント中でも即購入者を優先いたしますので

ご容赦ください。

動作確認済。6〜10枚目の画像参照

レンタルアップ品

ケース付

国内版、字幕切り替え有

一部、タイトシート色落ち有

中古品ですので神経質な方の購入は遠慮願います。

村上もとか原作のコミックを大沢たかお主演で映像化。現代から江戸時代へとタイムスリップした医師の南方仁が、当時としては驚きの知識と技術で人の命を救っていく。歴史と医療、2大ジャンルを融合させたドラマ。

■キャスト

南方 仁 大沢たかお

橘 咲 綾瀬はるか

野風・友永未来 中谷美紀

坂本龍馬 内野聖陽

橘恭太郎 小出恵介

佐分利祐輔 桐谷健太

山田純庵 田口浩正

福田玄孝 佐藤二朗

多紀元琰 相島一之

松本良順 奥田達士

橘 栄 麻生祐未

勝海舟 小日向文世

山本耕史

戸次重幸

タエ 戸田 菜穂

緒方 洪庵 武田 鉄矢

夕霧 高岡 早紀

鈴屋 彦三郎六平 直政

MISIA いま逢いたい

#大沢たかお #綾瀬はるか #森下佳子 #DVD #日本映画

ドラマ #きらゆらJINDVDセット ミーシャ

出品前に再生しコンディション確認済み

なお、再生機器側によっては映像に乱れ・支障が出る可能性もございますので、予めご了承下さい。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

