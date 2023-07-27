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憧れ シャネル CHANEL 長財布 ココマーク ブラック 長財布

商品の説明

CHANEL シャネルの長財布です。
COACH フローラル マルチ ラウンドジップ ネイビー 紺色 花柄 長財布
高島屋　正規店で購入しました。
ケイトスペードニューヨーク❤️新品ガーデンブーケウォレット58,300円☆長財布
レザー ブラック ココマーク
モノグラム　ジッピーウォレット　フューシャ　M41895

1530 HERMESエルメス　べアン　スフレ　長財布
全体的に使用感があり、細かなスレや小さなキズは見られますが、比較的綺麗な状態です。
LOUIS VUITTON ヴィトン トレゾール モノグラム コンパクト財布
素材のベタつきはありません。
良品 イヴ・サンローラン ケイトバッグ タッセルゴールド チェーン ウォレット

❤️極美品❤️280 ルイヴィトン モノグラム　二つ折り財布　長財布
表面に若干スレ、キズあります。
希少 限定品 ルイヴィトン ポルトフォイユ サラ ベルボーイモノグラム 長財布
内側にも若干スレがあります。4枚目の写真、ご確認下さい。
完売！サマンサタバサPC【おしゃれキャットマリーちゃん】コラボ☆長財布
小銭入れの、チャックつまみ部分にレザーのつまみ手が付いていましたが、取れてしまいました。金具部分だけで開け閉めには、問題はありません。3枚目の写真右側、ご確認下さい。
セリーヌ 101673 ラージフラップウォレット 二つ折り 長財布 レザー

新品❤ゲンテンAntico アンティーコ ピンク長財布
箱　カードなどの付属品は、揃っていますので、6枚目の写真ご確認下さい。蓋側の箱にCHANELアクセサリーの箱がのっていた為、跡がついてしまいました。写真で、ご確認下さい。
Louis vuitton 財布

ルイヴィトン モノグラムアンプラント ジッピーウォレット ベージュ 長財布
細かな状態を気にされる方はご購入をお控えください。その他ご希望のお写真がございましたらお気軽にコメントにてお願いいたします。

ルイヴィトン モノグラム サラ 二つ折り 長財布 LOUIS VUITTON

商品の情報

ブランドシャネル
商品の状態傷や汚れあり

ポールスミ　長財布(レディース)

美品 ◎ ケイトスペードニューヨーク 財布 ベージュ×ネイビー A0301041

美品！PRADA プラダ長財布　ピンク　正規品

QVC CCLゴールドサファイアーノ　L字ファスナーウォレット　ローズピンク

少し訳あり　クロコダイル財布　長財布　バニラ染め　クロコ　財布

《最終値下げ》希少！夏目友人帳ニャンコ先生高級織物「西陣織」長財布
CHANEL シャネルの長財布です。高島屋　正規店で購入しました。レザー ブラック ココマーク全体的に使用感があり、細かなスレや小さなキズは見られますが、比較的綺麗な状態です。素材のベタつきはありません。表面に若干スレ、キズあります。内側にも若干スレがあります。4枚目の写真、ご確認下さい。小銭入れの、チャックつまみ部分にレザーのつまみ手が付いていましたが、取れてしまいました。金具部分だけで開け閉めには、問題はありません。3枚目の写真右側、ご確認下さい。箱　カードなどの付属品は、揃っていますので、6枚目の写真ご確認下さい。蓋側の箱にCHANELアクセサリーの箱がのっていた為、跡がついてしまいました。写真で、ご確認下さい。細かな状態を気にされる方はご購入をお控えください。その他ご希望のお写真がございましたらお気軽にコメントにてお願いいたします。

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商品の状態傷や汚れあり

憧れ シャネル CHANEL 長財布 ココマーク ブラック 長財布

26分钟前

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¥18,000 ¥13,500

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コメント (2)

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CHANEL シャネル ココマーク マトラッセ フラップ 長財布 黒(ブラック) ラムスキン ゴールド金具 AP0252 新品未使用

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CHANEL シャネル ココマーク 二つ折りがま口長財布 ブラック/GP金具

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