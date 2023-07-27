憧れ シャネル CHANEL 長財布 ココマーク ブラック 長財布

CHANEL シャネルの長財布です。

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高島屋 正規店で購入しました。

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レザー ブラック ココマーク

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全体的に使用感があり、細かなスレや小さなキズは見られますが、比較的綺麗な状態です。

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素材のベタつきはありません。

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表面に若干スレ、キズあります。

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内側にも若干スレがあります。4枚目の写真、ご確認下さい。

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小銭入れの、チャックつまみ部分にレザーのつまみ手が付いていましたが、取れてしまいました。金具部分だけで開け閉めには、問題はありません。3枚目の写真右側、ご確認下さい。

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箱 カードなどの付属品は、揃っていますので、6枚目の写真ご確認下さい。蓋側の箱にCHANELアクセサリーの箱がのっていた為、跡がついてしまいました。写真で、ご確認下さい。

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ルイヴィトン モノグラムアンプラント ジッピーウォレット ベージュ 長財布

細かな状態を気にされる方はご購入をお控えください。その他ご希望のお写真がございましたらお気軽にコメントにてお願いいたします。

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 傷や汚れあり

CHANEL シャネルの長財布です。高島屋 正規店で購入しました。レザー ブラック ココマーク全体的に使用感があり、細かなスレや小さなキズは見られますが、比較的綺麗な状態です。素材のベタつきはありません。表面に若干スレ、キズあります。内側にも若干スレがあります。4枚目の写真、ご確認下さい。小銭入れの、チャックつまみ部分にレザーのつまみ手が付いていましたが、取れてしまいました。金具部分だけで開け閉めには、問題はありません。3枚目の写真右側、ご確認下さい。箱 カードなどの付属品は、揃っていますので、6枚目の写真ご確認下さい。蓋側の箱にCHANELアクセサリーの箱がのっていた為、跡がついてしまいました。写真で、ご確認下さい。細かな状態を気にされる方はご購入をお控えください。その他ご希望のお写真がございましたらお気軽にコメントにてお願いいたします。

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 傷や汚れあり

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