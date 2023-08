売れ筋がひ新作！ ゲラルディーニ GHERARDINI バイーラ バッグ ソフティ トートバッグ

#hinana_search

GHERARDINI

ゲラルディーニ

ソフティ バイーラ

2wayバッグ

カラー

ホワイト×ブラック×グリーン

サイズ

縦 約25cm

横 約35cm

マチ 約12cm

ハンドル 約90.cm

ショルダー紐最長 118cm

ショルダー調節可能

斜め掛け可能

素材

PVC×レザー

ポリエステル ポリウレタンコーティング

状態

中古ブランド品販売店にて購入。

念のためブランド品買取店にて真贋済み。

数回のみの使用後、自宅保管していました。

多少の擦れや使用感はあるものの

使用品の割に美品かと思います。

使用品、自宅保管品である事をご了承ください。

GHERARDINI

ゲラルディーニ

BAHIRA

バイーラ

SOFTY

ソフティ

スタッズ

スタッズハンドル

グラベル

2wayバッグ

トートバッグ

ハンドバッグ

ボディバッグ

ボディーバッグ

ショルダーバッグ

ワンショルダー

セミショルダー

肩掛けバッグ

斜め掛けバッグ

レザーバッグ

メンズ

レディース

ユニセックス

フォーマル

カジュアル

フェミニン

旅行

通勤

通学

出張

A4サイズ

オフィスカジュアル

ビジネスバッグ

結婚式

パーティー

二次会

ブランド

130

商品の情報 ブランド ゲラルディーニ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

#hinana_searchGHERARDINI ゲラルディーニ ソフティ バイーラ 2wayバッグカラーホワイト×ブラック×グリーンサイズ縦 約25cm横 約35cmマチ 約12cmハンドル 約90.cmショルダー紐最長 118cmショルダー調節可能斜め掛け可能素材PVC×レザーポリエステル ポリウレタンコーティング状態中古ブランド品販売店にて購入。念のためブランド品買取店にて真贋済み。数回のみの使用後、自宅保管していました。多少の擦れや使用感はあるものの使用品の割に美品かと思います。使用品、自宅保管品である事をご了承ください。GHERARDINI ゲラルディーニ BAHIRAバイーラ SOFTYソフティスタッズスタッズハンドルグラベル2wayバッグトートバッグハンドバッグボディバッグボディーバッグショルダーバッグワンショルダーセミショルダー肩掛けバッグ斜め掛けバッグレザーバッグメンズレディースユニセックスフォーマルカジュアルフェミニン旅行通勤通学出張A4サイズオフィスカジュアルビジネスバッグ結婚式パーティー二次会ブランド130

