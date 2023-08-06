日本人気超絶の ワイルドシングス　プリマロフトジャケット ダウンジャケット

品名:ワイルドシングス プリマロフトジャケット wildthings

The North Face Summit Series ダウンジャケット

色:クレイジーカラー、ブラック

FIRSTDOWN Sサイズ

サイズ:XS

THE NORTH FACE バルトロライトダウンジャケット

当方168cm 58kg やや筋肉質でやや小さめ

《極上品》THE NORTH FACE 赤☆ダウンジャケット M 刺繍

着丈:約66cm/身幅:約48cm/肩幅:約40cm(素人寸法ですので参考まで)

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リバーシブルになっておりクレイジーカラーとブラックを選べます。

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目立った傷や汚れはありません。

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ただし、新品ではありませんので神経質で無い方のみご購入をお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ワイルドシングス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

品名:ワイルドシングス プリマロフトジャケット wildthings色:クレイジーカラー、ブラックサイズ:XS当方168cm 58kg やや筋肉質でやや小さめ着丈:約66cm/身幅:約48cm/肩幅:約40cm(素人寸法ですので参考まで)リバーシブルになっておりクレイジーカラーとブラックを選べます。目立った傷や汚れはありません。ただし、新品ではありませんので神経質で無い方のみご購入をお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ワイルドシングス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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