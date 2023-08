WALSH ウォルシュ

LA'84 LAV10002

サイズ:22cm相当(UK3 Euro36 US4)

カラー:オリーブ

made in England

定価:26,400円(税込)

1984年のロサンジェルスで開催された夏季オリンピックに出場をする英国代表選手のためにNorman Walshが開発した多目的ロードランニングシューズモデル。

スェードとナイロンの組み合わせはシンプルながらシルエットをきれいに見せ、気取らず履ける一足となっております。

1961年にNorman Walsh Footwearを設立。60年代を通してWalsh氏は、陸上・ランニング・ラグビー・サッカー・クリケット等幅広い範囲のスポーツシューズを製造しています。

中でもトレイルランニングシューズは、ソフトで柔軟なアッパー素材に硬く丈夫なソールを組み合わせて作られ登山家のクリス・ボニングトンのコングール山初登頂の際に着用。

現在もアスリートたちに愛用され、オフロード用のランニングシューズを専門とする傍らカジュアルコレクションも世界各国のブティックで取り扱われています。

※未使用品ですが、展示品であった可能性があることをご理解下さい。展示、保管に伴う若干のスレ、汚れ、キズなど見られる場合もあります。新品をお求めの方、神経質な方は申し訳ありませんが御遠慮ください。

商品の情報 商品のサイズ 22cm ブランド ウォルシュ 商品の状態 新品、未使用

WALSH ウォルシュLA'84 LAV10002 サイズ:22cm相当(UK3 Euro36 US4)カラー:オリーブmade in England定価:26,400円(税込)1984年のロサンジェルスで開催された夏季オリンピックに出場をする英国代表選手のためにNorman Walshが開発した多目的ロードランニングシューズモデル。スェードとナイロンの組み合わせはシンプルながらシルエットをきれいに見せ、気取らず履ける一足となっております。1961年にNorman Walsh Footwearを設立。60年代を通してWalsh氏は、陸上・ランニング・ラグビー・サッカー・クリケット等幅広い範囲のスポーツシューズを製造しています。中でもトレイルランニングシューズは、ソフトで柔軟なアッパー素材に硬く丈夫なソールを組み合わせて作られ登山家のクリス・ボニングトンのコングール山初登頂の際に着用。現在もアスリートたちに愛用され、オフロード用のランニングシューズを専門とする傍らカジュアルコレクションも世界各国のブティックで取り扱われています。※未使用品ですが、展示品であった可能性があることをご理解下さい。展示、保管に伴う若干のスレ、汚れ、キズなど見られる場合もあります。新品をお求めの方、神経質な方は申し訳ありませんが御遠慮ください。―━―━[ その他出品商品 (予定含む)]━―━―━◆腕時計◆ GUESS、adidas◆シューズ(スニーカー、スパイク、パンプス、ブーツ、) ◆ NIKE、adidas、Reebok、asics、MIZUNO、regal、フープディドゥ、ジョルジオ・ブラット、ティンバーランド、ing、ルースイソンブラ、デスポルチ、 etc.…◆アパレル(衣類全般、キャップ)◆ジョルジオ・ブラット、Deuxieme Classe、puma×Ferrari、etc.…◆PC・タブレットケース◆MARC BY MARC JACOBS

