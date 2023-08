【有名人芸能人】 超美品！超希少! プラダ （PRADA）クリアフレーム！SPR23M サングラス/メガネ

超美品!超希少! プラダ (PRADA)のレクタンギュラーフレームです。モデルはSPR23Mです。フランスとアメリカのモードの融合みたいなコンセプトでとても小洒落たフレームです。クリアでラムネの瓶のような感じのシンプルフレームで両テンプルこめかみ部にPRADAロゴ埋め込まれています。クリアは市場でもレアです。あまり見かけません。かなりパンチ効いてますが掛けると何故かしっくりきます。老若男女問わずどなたでも似合うと思います。最早このモデルは廃盤で入手困難です。中古市場も高騰してます。このような状態の良いものは出てこないと思います。この機会に是非!

超美品!超希少! プラダ (PRADA)クリアフレーム!SPR23M



arnette Hot Cakes アーネット ホットケーキ サングラス

右モダンエンドにPRADA MADE IN ITALY K CE

【極美品】モスコット DOV サイズ48 ゴールド



【新品・未使用】9FIVE サングラス

左モダンエンドに SPR23M 56□18 PD6-9K1 135 3N

なおくん専用GENTLE MONSTER ×AMBUSH CARABINER 1



訳あり出品 EFFECTOR エフェクター FORTE BLACK メガネ

ヒンジはバネ蝶番になります。

日本限定 モスコット レムトッシュ 46 BKSG JPN LTD VI



STARCKメガネフレーム

元々サングラスだったものなのでシリアルナンバーはレンズに打刻してあるのでありません。

OAKLEYオークリー ガレージロック 偏光レンズ



【新品未使用】RayBan RB4165F 601/71 54 “JUSTIN”

希少で出品率の低い商品ですのでこの機会に是非ご検討ください。

【美品】アランミクリALAIN MIKLI AL-0412 マットブルー



新品正規品RayBanレイバン RB4259F 601/87

上記を踏まえこのようなアイテムにご理解ない方や几帳面な方の購入はご遠慮下さい。

TOSHIKO様専用



オリバーピープルズ Leviston S メガネ/眼鏡 シルバー 新品

汎用(非純正)ケースに入れてクロネコヤマトの宅急便コンパクトにて発送予定してます。

ステューシー/REMUS/サングラス/べっ甲柄/限定/ケース付/ボストン/日本製



オリバーピープルズ サングラス ELIA

コンディション

SPIVVY SP-1198 IPBK



新品正規品 レイバン RB5154 2000 クラブマスター ライトブルーレンズ

超美品★★★★★

坂本龍一愛用、ジャックデュラン本人製作品!Plus is + 166 "



今だけ値下げ!OAKLEY×Los Angeles Dodgersサングラス

写真の通り、艶が非常に美しい状態です。 これからも永くご愛用いただけます。実物は見た目もっと黒に近いです。しかしながら多少の汚れ、小キズ、経年による変化等があるものもございます。あらかじめご了承ください。(詳細は画像でご確認ください)

白山眼鏡店 Weeps



OAKLEY STRAIGHT JACKET SILVER

中古品につき一度フィッティングされてますので購入者様が掛けられた際に違和感を感じると思いますので必ず眼鏡屋さんで再度フィッティングして下さい。無料でやってもらえます。

OLIVER PEOPLES MP-2 Limited Edition 雅 46



MASUNAGA KENZO増永眼鏡 ケンゾー メガネフレーム AVIOR 鼈甲

正面幅:143mm

POC DO Blade Sunglasses



SIMMP サングラス

レンズ:55*36mm

american optical 野村訓市 box付き イエロークリア



白山LINDY ARM

ブリッジ幅:18mm

tart optical タートオプティカル ブラック 46



★51サイズ★新品レイバン RB7216-8210-51 木村拓哉さん着用モデル

テンプル長さ:135mm

KSW様専用 K18 眼鏡フレーム ジャンク



SAVILE ROW(サヴィルロウ) ヴィンテージ ボストン 眼鏡

(手作業での計測のため多少の誤差はご了承ください。)

lesca iota ブラック 伊達眼鏡 ケース付 フランス製 ウェリントン



ジュリアスタートオプティカル タートオプティカル ブライアン

生産国:italy

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

超美品!超希少! プラダ (PRADA)のレクタンギュラーフレームです。モデルはSPR23Mです。フランスとアメリカのモードの融合みたいなコンセプトでとても小洒落たフレームです。クリアでラムネの瓶のような感じのシンプルフレームで両テンプルこめかみ部にPRADAロゴ埋め込まれています。クリアは市場でもレアです。あまり見かけません。かなりパンチ効いてますが掛けると何故かしっくりきます。老若男女問わずどなたでも似合うと思います。最早このモデルは廃盤で入手困難です。中古市場も高騰してます。このような状態の良いものは出てこないと思います。この機会に是非!右モダンエンドにPRADA MADE IN ITALY K CE 左モダンエンドに SPR23M 56□18 PD6-9K1 135 3Nヒンジはバネ蝶番になります。元々サングラスだったものなのでシリアルナンバーはレンズに打刻してあるのでありません。希少で出品率の低い商品ですのでこの機会に是非ご検討ください。上記を踏まえこのようなアイテムにご理解ない方や几帳面な方の購入はご遠慮下さい。汎用(非純正)ケースに入れてクロネコヤマトの宅急便コンパクトにて発送予定してます。コンディション超美品★★★★★写真の通り、艶が非常に美しい状態です。 これからも永くご愛用いただけます。実物は見た目もっと黒に近いです。しかしながら多少の汚れ、小キズ、経年による変化等があるものもございます。あらかじめご了承ください。(詳細は画像でご確認ください)中古品につき一度フィッティングされてますので購入者様が掛けられた際に違和感を感じると思いますので必ず眼鏡屋さんで再度フィッティングして下さい。無料でやってもらえます。正面幅:143mmレンズ:55*36mmブリッジ幅:18mmテンプル長さ:135mm(手作業での計測のため多少の誤差はご了承ください。)生産国:italy

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

白山眼鏡店 LINDY ARM ブラック×シルバーUNITED ARROWS✖️金子メガネ サングラス【新品】オリバーピープルズOliver Peoples TK-2 タクミシリーズアヤメ サングラス ZENニューウェイファーラーRB2132F 901/58