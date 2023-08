■DSQUARED2

■DSQUARED2model:S74DM0510Made in ITALY素材:LINEN100% シルエット:Relaxed DAN美しいボックス型のシルエットで締めつけ感のないラグジュアリーな代表的なシルエット希少な大き目サイズですのでおサイズ合う方はぜひ!色:ワインレッド付属品:タグ■状態:新品未使用スタッフインターナショナルタグ付複数サイズ入荷のため画像は48を使用していますがこちらは52サイズの出品となります。■サイズ52(日本のXLサイズ相当)肩幅 50cm 身幅60cm 袖丈69cm 着丈84cm若干の誤差は、ご理解ご了承下さい。■コメント最近定価がどんどん上がっているディースクエアードさすがに作りはとてもしっかりしていて手触りも非常になめらかデザインだけではない拘りが詰まっています。デニムに定評のあるこのブランドは生地や加工も素晴らしく遊び心もたっぷりこの完成度は他ブランドではまねのできない最高峰イタリアブランドならでは。全体的に素晴らしいコントラストと高級感、そして清潔感が溢れています。この遊び心はディースクエアードが人々を虜にする所以!何度もウィンドウ越しに映るシルエットを見てしまうような素晴らしい逸品で休日を過ごしてみてはいかがでしょう?すべてDSQUARED2正規店購入の”100%完全正規品”になりますので安心してご購入ください。

