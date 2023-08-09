人気商品は 細美武士着用！Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

「The End ofYesterdayTour2023 Zepp Fukuoka」にて細美さんが着用されておりました。
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「The End ofYesterdayTour2023 Zepp Fukuoka」にて細美さんが着用されておりました。完売品のため是非お求めください。着用感はほとんどございません。値下げ交渉は一旦不可でお願いします。カラー···ブラック袖丈···半袖サイズ···S着丈：約71cm身幅：約66cm肩幅：約61cm袖丈：約27.2cm