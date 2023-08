人気商品は 細美武士着用！Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

「The End ofYesterdayTour2023 Zepp Fukuoka」にて細美さんが着用されておりました。

完売品のため是非お求めください。

着用感はほとんどございません。

値下げ交渉は一旦不可でお願いします。

カラー···ブラック

袖丈···半袖

サイズ···S

着丈:約71cm

身幅:約66cm

肩幅:約61cm

袖丈:約27.2cm

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 未使用に近い

