当季大流行 Apple アップル Tシャツ 白 トラビススコット 90s 企業 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

アップル社のUSA製ヴィンテージTシャツ。

Travis Scott氏の色違いホワイトになります。

多少の使用感はありますが目立つような汚れはありません。

■実寸サイズ・日本3XL相当

袖丈 22cm

肩幅 55cm

身幅 58cm

身丈 74cm

ヴィンテージになりますので糸のほつれやスレ等がある場合があります。

また端末やライトによって色味に若干の誤差がある場合がありますので、予めご了承下さい。

年代物 当時物 古着 ビンテージ 廃盤

80s 90s 80年 90年 Vintage Used レア

レトロ 昭和 映画 コラボ 限定 完売品

スティーブジョブズ 野村訓市 NeXT

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

