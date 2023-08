✔ B3134

︎︎☑︎商品説明

90s リバイバルで人気が再燃している、ROCAWEAR ロカウェア の ハーフパンツ。

絶妙に色落ちしたブルーのボディに、コインポケットとバックポケットに入ったブランド刺繍ロゴ。

だぼっとした極太のバギーシルエットと古着ならではの風合いが雰囲気抜群で、B系、ストリート、スケーター、アメカジスタイルにバッチリハマる逸品です◎

︎︎︎︎︎︎☑︎着画モデル

160cm

︎︎☑︎カラー

ブルー / 色落ちした青

︎︎☑︎素材

︎︎

コットン100%

︎︎☑︎サイズ

36

︎︎☑︎平置き採寸

※人の手作業による採寸ですので、若干の数値の誤差はご容赦ください

着丈 約68cm

股上 約34cm

股下 約37cm

わたり幅 約34cm

裾幅 約31cm

ウエスト 約41cm(×2)

︎︎☑︎コンディション

B

・腿、裾、バックポケット周り 細かな汚れ、ダメージ

・色落ちやアタリ

【S】未使用品 デッドストック

【A】やや使用感は見られるが、特筆すべき目立った傷汚れのない良好な状態

【B】やや使用感、及び細かな汚れスレはあるがまだまだ使用可能な状態

【C】使用感があり部分的に汚れやダメージがあるが、古着に慣れていれば…

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ロカウェア 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ロカウェア 商品の状態 やや傷や汚れあり

