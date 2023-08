【希少】

先ずこのコンディションでは入手困難な逸品です。

全く使われず保管されていました。

外装も綺麗です!

とても綺麗に印刷頂けます!

【総印刷枚数 151枚未満!】

インクジェットプリンターの寿命を迎える枚数は2万です!

本機は中古市場におきまして最も新品に近いベストコンディションな状態です!

この機種でこのコンディションと付属品は先ず入手困難です。

廃インクエラーの心配や不安は一切ありません。

状態の良い機種ですので

BCI 350 351 純正インクをご用意頂き

ご利用いただきますようよろしくお願いします。

Canon PIXUS プリンター 本体 TS8430 (M84 06b)

【Windows10対応】

【付属品】

CD DVD印刷用トレイ

電源ケーブル

動作確認済です。

名機MG6330シリーズ!

希少なブラック!

スマホ ダイレクト印刷

コピー

スキャナ

USB

USB2.0

有線LAN

無線LAN(Wi-Fi)

ダイレクト印刷

ネットワーク印刷

自動両面印刷

フチなし印刷

レーベル印刷

カードリーダー

PictBridge

コピー、スキャン、wifi、給紙、排紙

全ての動作が作動します!

エラーは一切ありません!

給紙も問題なく紙送りもしっかり1枚から送ってくれます。

取扱説明書やインストールドライバーはCanonのホームページより最新のものが無料でダウンロード頂けます。

静音設計が大変優れており、夜間の印刷も静かにできますので小さいお子さまのいるご家庭や集合住宅にお住まいの方にも安心してお使い頂けます!

ノズルチェックや印刷具合を掲載しています。

#CANON

#EPSON

#brother

#コピー

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 やや傷や汚れあり

