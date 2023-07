ご覧頂きありがとうございます。

【商品説明】

ヘルツ ガロンリュック

カラー キャメル

ドラマなどでもよく起用される国内革鞄のherzの

ロングセラー商品 ガロンリュック

横幅28 高さ33 マチ12.5

2250g(サイズは革質等により前後します)

A4ファイルが入るサイズ

素材

ラティーゴ(ハードレザー)

HERZの革製品は、良くも悪くも癖があります。革のキズやシワも同じ商品でかなり個体差があります。また、作り手の手によって一点一点仕上げているので、クラフトならではの製品の特徴もあります。

※上記、ヘルツホームページ引用

革特有の色ムラあり。

中古品ですので、使用に伴うキズ、やや使用感ございます。画像にてご確認ください。

譲り受けた物なので、購入時期、使用期間などの詳細は不明です。

◉商品説明はサイト引用しております。詳しい商品情報等に関しましては、必ずお客様ご自身で検索して頂き、ご納得の上でご購入下さい。

∴・∴・∴・∴・∴・∴・∴・∴・∴・∴・∴・∴・∴・∴

※値下げのご依頼には応じかねます。状況を見ながら価格は見直していきますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

※譲り受けた物なので、外観以外のご質問にはお答え出来ない事もあります。

※撮影希望箇所あればコメントください。画像アップします。

※写真に載せている物が全てになります。

※リサイクル段ボールでの梱包発送になります。

※リユース品になりますので、お伝えしきれない使用に伴う使用感、汚れ、小キズ等はある事がございます。

新品ではない事を十分ご理解の上ご検討下さい。

以上、よろしくお願いいたします。

ユニセックス

商品の情報 ブランド ヘルツ 商品の状態 やや傷や汚れあり

