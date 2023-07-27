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【T-ポイント5倍】 FENDI　フェンディ　FF　リング　Mサイズ　aq7795 リング

商品の説明

[商品名]FENDI　フェンディ　リング　8AJ858 　FF　ビーズ
k18 k14 リング　指輪
[サイズ]表記サイズM　日本サイズ15号
天然サファイアPt900プラチナダイヤリング10号 サファイヤリング　ダイヤ指輪
[素材]　メタル
新品 天然ダイヤモンド 1.128ct 大粒 豪華 12号 リング
[付属品]保存箱・保存袋
天然トルマリン ダイヤ リング2.2ct k18 #
[色]ゴールド系
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[状態][A]
J NEZ Sterling Silver ナバホ　シルバーリング　指輪

エルメス　クロワゼット　リング　56 シルバー
FFとビーズチャームが揺れる、可愛らしい リング。
プラチナpt900 リング　キャッツアイ　ダイヤ　14号アップ
コーディネートのさり気ないアクセントに最適です。
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Tiffany＆Co ティファニーナローリング
※商品は全て業者向けのブランドオークションにて仕入れた商品で、鑑定済みの正規品でございます。

天然ブルーサファイアとダイヤモンドのリング【S6.52ct】【D2.26ct】

商品の情報

ブランドフェンディ
商品の状態やや傷や汚れあり

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[商品名]FENDI　フェンディ　リング　8AJ858 　FF　ビーズ[サイズ]表記サイズM　日本サイズ15号[素材]　メタル[付属品]保存箱・保存袋[色]ゴールド系[状態][A]FFとビーズチャームが揺れる、可愛らしい リング。コーディネートのさり気ないアクセントに最適です。※商品は全て業者向けのブランドオークションにて仕入れた商品で、鑑定済みの正規品でございます。

商品の情報

ブランドフェンディ
商品の状態やや傷や汚れあり

【T-ポイント5倍】 FENDI　フェンディ　FF　リング　Mサイズ　aq7795 リング

43分钟前

【T-ポイント5倍】 FENDI　フェンディ　FF　リング　Mサイズ　aq7795 リング

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e127f6c790ad58

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