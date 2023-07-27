【T-ポイント5倍】 FENDI　フェンディ　FF　リング　Mサイズ　aq7795 リング

[商品名]FENDI フェンディ リング 8AJ858 FF ビーズ
k18 k14 リング 指輪
[サイズ]表記サイズM 日本サイズ15号
天然サファイアPt900プラチナダイヤリング10号 サファイヤリング ダイヤ指輪
[素材] メタル
新品 天然ダイヤモンド 1.128ct 大粒 豪華 12号 リング
[付属品]保存箱・保存袋
天然トルマリン ダイヤ リング2.2ct k18 #
[色]ゴールド系
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[状態][A]
J NEZ Sterling Silver ナバホ シルバーリング 指輪
エルメス クロワゼット リング 56 シルバー
FFとビーズチャームが揺れる、可愛らしい リング。
プラチナpt900 リング キャッツアイ ダイヤ 14号アップ
コーディネートのさり気ないアクセントに最適です。
まこちゃん様専用 ヴァンドーム Pt950ダイヤモンドリング
Tiffany＆Co ティファニーナローリング
※商品は全て業者向けのブランドオークションにて仕入れた商品で、鑑定済みの正規品でございます。
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[商品名]FENDI フェンディ リング 8AJ858 FF ビーズ[サイズ]表記サイズM 日本サイズ15号[素材] メタル[付属品]保存箱・保存袋[色]ゴールド系[状態][A]FFとビーズチャームが揺れる、可愛らしい リング。コーディネートのさり気ないアクセントに最適です。※商品は全て業者向けのブランドオークションにて仕入れた商品で、鑑定済みの正規品でございます。