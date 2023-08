ご覧いただきありがとうございます。

szblockprints ロンハーマン別注 エスゼットブロックチェックスカート

必ずプロフィールをお読みになってからご検討、ご購入お願い致します。

以下商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪

<< 商品概要 >>

◼️ブランド

O'NEIL OF DUBLIN オニールオブダブリン

◼️アイテム

チェックプリーツラップスカート

◼️状態

目立った傷や汚れ無しの極美品

※写真にて掲載しております。

画像のご確認お願いします。

◼️付属品

無し

◼️カラー

パープル

◼️平置き実寸サイズ

US6(Sサイズ相当)

着丈:約92.5cm

ウエスト幅:約30cm

ヒップ幅:約41cm

※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。

◼️配送

簡易包装、匿名配送、保証付きのらくらくメルカリ便にて発送致します。

ご購入・お支払いから2日以内に発送致します。

◼️購入元

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み)

※鑑定済みの正規品のみ販売しております!

※即購入OKです!

素人検品の為、見落としがあるかもしれません。

あくまでも中古品になるので神経質な方や完璧を求める方のご購入はご遠慮ください。

どうぞよろしくお願い致します。

#でぃすとびお★ 商品一覧へ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド オニールオブダブリン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

