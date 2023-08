最高の品質 Margiela Maison メゾンマルジェラ 46 Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ご覧いただきありがとうございます。

Maison Margielaのポケット付きブラックTシャツです。

大切に着ていましたが、サイズが変わり出品しました。

使用感、自宅保管品とご了承の上、ご購入お願いいたします。

サイズ46

着丈 約73㎝

身幅 約49.5㎝

肩幅 約41.5㎝

***ご確認事項***

◆送料込のお値段の為、値下げ交渉はご遠慮下さい。

◆USEDです。

完璧なものを希望される方はご遠慮下さい。

◆基本的に送料込での出品にしておりますので、発送は1番安価な方法で行わせていただきます。

保証のある発送をご希望の場合はお知らせ下さい。

◆商品に問題が無い場合、ご購入後の返品はお受けしておりませんので、十分にご検討の上、ご購入をお願い致します。

◆トラブル防止の為、疑問ご質問など御座いましたら、お気軽にご連絡下さい。

◆PCの環境により実際のお色と若干違って見える場合が御座います。

恐れ入りますが、↑上記↑をご理解・ご了承の上で

ご購入をお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド メゾンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。Maison Margielaのポケット付きブラックTシャツです。大切に着ていましたが、サイズが変わり出品しました。使用感、自宅保管品とご了承の上、ご購入お願いいたします。サイズ46着丈 約73㎝身幅 約49.5㎝肩幅 約41.5㎝***ご確認事項***◆送料込のお値段の為、値下げ交渉はご遠慮下さい。◆USEDです。完璧なものを希望される方はご遠慮下さい。◆基本的に送料込での出品にしておりますので、発送は1番安価な方法で行わせていただきます。保証のある発送をご希望の場合はお知らせ下さい。◆商品に問題が無い場合、ご購入後の返品はお受けしておりませんので、十分にご検討の上、ご購入をお願い致します。◆トラブル防止の為、疑問ご質問など御座いましたら、お気軽にご連絡下さい。◆PCの環境により実際のお色と若干違って見える場合が御座います。恐れ入りますが、↑上記↑をご理解・ご了承の上でご購入をお願い致します。

