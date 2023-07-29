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豪華で新しい 三菱 TENSEI CK PRO オレンジ ハイブリッド 日本仕様 クラブ

商品の説明

ピンスリーブで4uにて使用しておりました。
美品！一刀彫/ SECOND GENERATION 2代目彫刻ドライバー
違うシャフトに変えて必要なくなりましたので出品いたします。

グラファイトデザイン Tour AD DI-6S ドライバー用シャフト

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商品の状態やや傷や汚れあり

ステルス　レスキュー　3番　3U スチールシャフト
ピンスリーブで4uにて使用しておりました。違うシャフトに変えて必要なくなりましたので出品いたします。

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商品の状態やや傷や汚れあり

豪華で新しい 三菱 TENSEI CK PRO オレンジ ハイブリッド 日本仕様 クラブ

13分钟前

豪華で新しい 三菱 TENSEI CK PRO オレンジ ハイブリッド 日本仕様 クラブ

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