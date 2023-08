モンクレールのTシャツです。

名古屋のモンクレールにて購入した国内正規品です。

モンクレールのジャパンタグ、ホログラム、コード照合を画像よりご確認下さい。

ワンシーズン数回のみの着用で目立った汚れ等なく、綺麗な状態です。

紙タグ、紙袋は発送サイズの都合によりお付けできませんので、ご了承のほどよろしくお願いします。

サイズ : S

カラー : ホワイト

着丈 :65

身幅 :45

肩幅 :40

質問、お値下げも可能ですので、コメントよろしくお願いします。

S-70

商品の情報 商品のサイズ S ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

