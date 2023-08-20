2022年秋冬新作 マキタ(Makita) 電気マルノコ 165mm M565 工具/メンテナンス

ブランド:マキタ(Makita)

マキタ125㎜18v丸のこ



makita GA402D 100mm充電式ディスクグラインダ 18V

色:グリーン

フジエイ様専用



１台3役 /インパクトレンチ//正逆転両用/インパクドライバー/インパクトドリル

電源:電源コード式

大田様専用BLACKDECKER18VリチウムマルチツールプラスEVO183P1



タジマtajima フルハーネス安全帯セット スチール製GSモデル Mサイズ黒

付属品:チップソー(A-42802)・六角棒レンチ(783217-7)・平行定規

田齋 脇差し鑿 木目鍛9分 紫壇



m&m様専用

商品サイズ:39.6L x 26.8W x 24.6H cm

マキタ充電式空気入れ



マキタインパクトドライバー 18V

☆スペック

マキタ(Makita) 電気マルノコ 165mm M565

・ノコ刃寸法:165×内径20mm

テーパーシャンクドリル 42mm～ (6本)

・最大切込み深さ:90°57mm、45°38mm

キトーレバーブロック0.８トン2台

・回転数:5500回転/分

値下げ オイルレス エアーコンプレッサー&エアーチェッカー ガン

・電源:単相100V

新品未使用！マキタ インパクトドライバ MTD001DSXバッテリ2個 充電器付

・電流:11A

大和バルブ 給水用 ゲートバルブ 40A10K (コア付) 2個セット

・消費電力:1050W

マキタインパクトTD173イエロー バッテリ1個

・全長:282mm

ninja 様専用 kito 5t チェーンブロック

・質量:3.0kg

商品の情報 ブランド マキタ 商品の状態 新品、未使用

ブランド:マキタ(Makita)色:グリーン電源:電源コード式付属品:チップソー(A-42802)・六角棒レンチ(783217-7)・平行定規商品サイズ:39.6L x 26.8W x 24.6H cm☆スペック・ノコ刃寸法:165×内径20mm・最大切込み深さ:90°57mm、45°38mm・回転数:5500回転/分・電源:単相100V・電流:11A・消費電力:1050W・全長:282mm・質量:3.0kg

商品の情報 ブランド マキタ 商品の状態 新品、未使用

GW直前特別特価27日迄マキタ インパクトレンチ TW1001DRGX↷スズキッド 小型電気解氷機 ハイホット SSS-250 未使用 長期保管品