2022年秋冬新作 マキタ(Makita) 電気マルノコ 165mm M565 工具/メンテナンス

ブランド:マキタ(Makita)
マキタ125㎜18v丸のこ
makita GA402D 100mm充電式ディスクグラインダ 18V
色:グリーン
フジエイ様専用
１台3役 /インパクトレンチ//正逆転両用/インパクドライバー/インパクトドリル
電源:電源コード式
大田様専用BLACKDECKER18VリチウムマルチツールプラスEVO183P1
タジマtajima フルハーネス安全帯セット スチール製GSモデル Mサイズ黒
付属品:チップソー(A-42802)・六角棒レンチ(783217-7)・平行定規
田齋 脇差し鑿 木目鍛9分 紫壇
m&m様専用
商品サイズ:39.6L x 26.8W x 24.6H cm
マキタ充電式空気入れ
マキタインパクトドライバー 18V
☆スペック
マキタ(Makita) 電気マルノコ 165mm M565
・ノコ刃寸法:165×内径20mm
テーパーシャンクドリル 42mm～ (6本)
・最大切込み深さ:90°57mm、45°38mm
キトーレバーブロック0.８トン2台
・回転数:5500回転/分
値下げ オイルレス エアーコンプレッサー&エアーチェッカー ガン
・電源:単相100V
新品未使用！マキタ インパクトドライバ MTD001DSXバッテリ2個 充電器付
・電流:11A
大和バルブ 給水用 ゲートバルブ 40A10K (コア付) 2個セット
・消費電力:1050W
マキタインパクトTD173イエロー バッテリ1個
・全長:282mm
ninja 様専用 kito 5t チェーンブロック
・質量:3.0kg
GW直前特別特価27日迄
マキタ インパクトレンチ TW1001DRGX
↷スズキッド 小型電気解氷機 ハイホット SSS-250 未使用 長期保管品
ブランド:マキタ(Makita)色:グリーン電源:電源コード式付属品:チップソー(A-42802)・六角棒レンチ(783217-7)・平行定規商品サイズ:39.6L x 26.8W x 24.6H cm☆スペック・ノコ刃寸法:165×内径20mm・最大切込み深さ:90°57mm、45°38mm・回転数:5500回転/分・電源:単相100V・電流:11A・消費電力:1050W・全長:282mm・質量:3.0kg