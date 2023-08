【メーカー直売】 / 【稀少US非売品】Loaded The Underground Velvet 洋楽

大変稀少なベルベットアンダーグラウンドのローデットのUSのプロモ盤のレコードになります。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

大変稀少なベルベットアンダーグラウンドのローデットのUSのプロモ盤のレコードになります。※こちらはディスクのみの出品になります。1枚目のジャケット画像はあくまで参考写真となります。プロモ盤を求めるような方は既にオリジナル盤や再発盤をお待ちだと思うので、そちらと一緒にしまって2枚組のように扱って頂けたら問題ないと思います。当方はジャケットを持っていないので、そのような方にお譲りした方がレコードもきっと喜んでくれる思います。Sweet JaneやRock & Rollなどその後のルー・リードのソロのライブレパートリーの定番曲も収録された名盤です。レコードは中古並の傷はございますが、再生は良好です。少しプツノイズはありますが、当方の再生環境では全曲針跳びなく堪能できました。Loadedのレコードに関して、当方は1970年のUS初回オリジナル盤と聴き比べたことがありますが、やはりプロモ盤は必然的に極初期盤になるので、一皮剥けた音になっております。音圧があるので少し離れて聴いても軽く耳が痛くなります。オリジナル盤は白いラベルにキラキラした色合いですが、こちらの非売品は真っ白でNot For Saleの表記があります。本物のVUファン、ルーリードファンであればぜひ一度は手に入れたいプロモ盤です。ジャケットとセットですとかなりの高額になり、お金を出して買えるレベルじゃないくらい稀少ですが、今回ディスクのみですので特別の大特価です。冒頭にもご説明しましたが、手持ちの盤と2枚組のように扱って頂けたらと思います。商品の特性上、返品返金はできません。状態は良いですが、再生環境によって異なるため、中古レコードにご理解ある方のみご購入をお願いいたします。まとめ買い頂ける方には値引きいたします。当方煙草は吸わず、ペットもおりません。よろしくお願いいたします。vinylLou reedルーリードvelvet undergroundベルベットアンダーグラウンドDavid Bowieデヴィッドボウイイギーポップjohn lennonringostarrBob DylanEric ClaptonビートルズジョンレノンポールマッカートニーKing CrimsonLed Zeppelin キング クリムゾン

