スニーカーダンクで購入した物です。

気に入っていたスニーカーなので着用回数多めです。

30回ぐらい履いてます。

履きジワも付いてます。

インソールのNIKEロゴも少し剥げてます。

大切に履いていたので目立った傷や汚れはありません。

こちらは即購入可能です。

返品は致しかねます。

気になることがあれば気軽に何でもお問い合わせください。

宜しくお願いします。

付属品【箱、商品タグ、ダンボールシューキーパー、スニーカーダンクタグ】

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

