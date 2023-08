【上品】 フレスコ様専用です ダウンジャケット

⭐️新品・未使用品 THE NORTH FACE ノースフェイスTRANGO PARKA トランゴパーカ 中綿 ジャケットNY81831ブラックメンズ

去年スポーツショップで購入したのですが出番が無さそうなので出品させていただきました。

冬はすぐにやって来ます!お安いうちにいかがですか♪

軽いので肩凝らずに着用できると思います。

☆収納袋付き

サイズM

⭐️素人採寸のため多少の誤差はご了承ください!

サイズ 【平置き実寸 cml

身幅56

着丈70

袖丈62

⭐️送料を抑えるためできる限り小さく圧縮しての発送となりますのでご了承くださいm(_ _)m

即購入OKです。

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

