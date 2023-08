【コンビニ受取対応商品】 【新品未使用】 Ray-Ban レイバンRB7216-8210 51サイズ サングラス/メガネ

【新品未使用】 Ray-Ban レイバンRB7216-8210 51サイズ

定価24640

【付属品】

専用ケース/レンズクロス

【カラー】

ブルー オン ガンメタル

【サイズ】

RB7216 51mm

レンズ横幅/約51mm

レンズ縦幅/約42mm

正面横幅(直線距離)/約136mm

テンプル(サイド)/約145mm

備考メーカー発行保証書付き

※実際のサイズと表記サイズが多少異なる場合があります。

予めご了承ください。

●この商品は、【ルックスオティカジャパン株式会社】メーカー正規品になります。

特価ですので返品は不可とさせていただきます。

※商品の色見は、写真実物と多少異なる場合があります。

商品は店頭に並んでいた物なので細かいキズや汚れなど気にされる方はご遠慮下さい。

専用のケースをお付けしておりますが保管していたものなので細かい傷や汚れなどある場合があります。ケースはサービス品と捉えてください。

この理由を踏まえた上で購入お願いします。

フレームのみの販売です。度入りの方はメガネ店で入れ替えしてください LJ113

商品の情報 ブランド レイバン 商品の状態 新品、未使用

