【2022年製 新品】 V6 ましかくフォト 全種コンプ コースター アイドル

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ポップアップにて販売されていたましかくフォト、集合、20th Century、Coming Century、坂本昌行、井ノ原快彦、長野博、森田剛、三宅健、岡田准一の全種セットです。

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しまっていたファイルのまま発送させて頂きます、背表紙の自作のラベルも付けたまま送ります。

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おまけですが貰えたコースター2つ付けさせていただいております。

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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【中古品】King & Prince ベストアルバム Mr.5滝沢歌舞伎 2015 SnowMan 10th Anniversary 公式写真