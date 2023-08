ご閲覧いただきありがとうございます!

【商品詳細】

名作のジップデニム、パルコ限定のブラックになります。

渋谷パルコオープン記念のリジットデニム。

ウォッシュドが定番で被りやすいですが、

ブラックは球数が少なく、履いている方が少なくおすすめです。

一度のみの着用で、傷汚れなく

タグ付きですので、お早めにご検討下さい。

サイズ···S

総丈···109cm

ウエスト···37cm

股上···28cm

股下···81cm

渡り幅···28cm

裾幅···15cm

カラー···ブラック

素材···コットン

型番···JLSW-47

その他、COMME des GARCONS HOMME PLUS

(コムデギャルソンオムプリュス)や、

yohji yamamoto pour homme

(ヨウジヤマモトプールオム)等、

着なくなった多数のドメスティックブランドを

多数出品しております。

本商品の採寸は、平置きでの計測となります。

個人採寸になりますので、誤差が生じる場合がありますので予めご了承ください。

お写真の撮り直し、ご質問などのコメントも心よりお待ちしております!

お気軽にコメント欄にご質問等お書きください!

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ジョンローレンスサリバン 商品の状態 未使用に近い

