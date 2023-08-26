注目 キム・ヨハン直筆サイン入り2Lサイズ写真…Kim Yo Han アイドル

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キム・ヨハン直筆サイン入り2Lサイズフォト…Kim Yo Han新品…極美品…撮影時のみ開封…約127mm×179mm…サイズフォトの裏面に、シリアル番号付きの直筆サイン証明書…証明書も一緒にお届け致します。値下げは出来ません…即購入で構いません。キム・ヨハン韓国出身の歌手、俳優。男性アイドルグループ「WEi」のメンバー2019年から2020年まで男性アイドルグループ「X1」のメンバーとして活動出生地： 韓国 Seoul Myeonmok-dong生年月日： 1999年9月22日 (年齢 23歳)身長： 181 cm音楽グループ： WEi (2020年から)、 X1 (2019年 – 2020年)レコード レーベル： OUIエンターテインメント、 Swing Entertainment Co.,Ltd事務所： OUIエンターテインメントこちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。

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