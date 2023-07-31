カタログギフトも！ ⭐確認用です⭐ バッグ(女性用)

＊サイズ
いちご。様専用ページ
縦 30㎝
rosyネイビー 底が丸いトート ミナペルホネン mina perhonen
横 27㎝
まっちゃん様専用！ハンドメイド ハワイアンキルトバッグ
マチ 10㎝
みーちゃん24様専用 あおりがま口バッグ ハンドメイド
☆男女兼用☆岡山デニム☆パグ☆ステンシル♪リュックorワンショルダーバッグ
＊使用生地
ミナペルホネン ハンドメイドバッグ トートバッグ
藍染布
Marimekkoトートバック オーダー受付中
書生絣
ミナペルホネン☆新作.rosy.navy☆両面☆大きめバンブーバッグ♪︎.1
絵絣
あゆあゆ様専用 ❋ グラニーバッグ3点 ポーチ 巾着袋他
遠州木綿
mamako様専用ページ
麻紐バッグ（きなり）（ブラック）C24 ハンドメイド 麻ひもバッグ
＊内ポケット 有り
ビームスボーイ45th別注 Disney アバカスクエアBAG カゴバッグ
ミナペルホネン⚪︎symphony⚪︎ハンドメイドtape bag
＊マグネットホック留め
ハンドメイド パッチワークバック 酒袋 古布
専用＊ファスナー蓋付大きなラウンド型バッグ＊ロラライハリス
縦長のバックです
レース ハンドバッグ フランス アンティーク 口金 ビーズ
肩掛けできます
さくら様確認用！在庫処分！ハンドメイド＊ポーチ６点セット⑨
のぶ様♥オーダーページ
❤️merton様専用❤️ バッグ ハンドメイド
ハワイアンキルト・ハンドメイド・トートバッグ・パイナップル・ハイビスカス・柄違い
＊サイズ 縦 30㎝ 横 27㎝ マチ 10㎝＊使用生地 藍染布 書生絣 絵絣 遠州木綿＊内ポケット 有り＊マグネットホック留め縦長のバックです肩掛けできます