カタログギフトも！ ⭐確認用です⭐ バッグ(女性用)

＊サイズ

いちご。様専用ページ

縦 30㎝

rosyネイビー 底が丸いトート ミナペルホネン mina perhonen

横 27㎝

まっちゃん様専用！ハンドメイド ハワイアンキルトバッグ

マチ 10㎝

みーちゃん24様専用 あおりがま口バッグ ハンドメイド



☆男女兼用☆岡山デニム☆パグ☆ステンシル♪リュックorワンショルダーバッグ

＊使用生地

ミナペルホネン ハンドメイドバッグ トートバッグ

藍染布

Marimekkoトートバック オーダー受付中

書生絣

ミナペルホネン☆新作.rosy.navy☆両面☆大きめバンブーバッグ♪︎.1

絵絣

あゆあゆ様専用 ❋ グラニーバッグ3点 ポーチ 巾着袋他

遠州木綿

mamako様専用ページ



麻紐バッグ（きなり）（ブラック）C24 ハンドメイド 麻ひもバッグ

＊内ポケット 有り

ビームスボーイ45th別注 Disney アバカスクエアBAG カゴバッグ



ミナペルホネン⚪︎symphony⚪︎ハンドメイドtape bag

＊マグネットホック留め

ハンドメイド パッチワークバック 酒袋 古布



専用＊ファスナー蓋付大きなラウンド型バッグ＊ロラライハリス

縦長のバックです

レース ハンドバッグ フランス アンティーク 口金 ビーズ

肩掛けできます

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

＊サイズ 縦 30㎝ 横 27㎝ マチ 10㎝＊使用生地 藍染布 書生絣 絵絣 遠州木綿＊内ポケット 有り＊マグネットホック留め縦長のバックです肩掛けできます

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

さくら様確認用！在庫処分！ハンドメイド＊ポーチ６点セット⑨のぶ様♥オーダーページ❤️merton様専用❤️ バッグ ハンドメイドハワイアンキルト・ハンドメイド・トートバッグ・パイナップル・ハイビスカス・柄違い