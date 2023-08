ガーミン epixJ GPS エピックス 腕時計 登山 カラー地図表示可能

定価:97,900円

登山用に使用しておりました。いくらかの擦り傷等はありますが、使用に特に問題はありませんでした。

表面保護フィルムは貼ってあります。

当方機械音痴なため、登山GPS以外では使用したことがなく扱い切れていない状況です。そのため詳細なご質問にははお答えできないかと思います。

付属品は画像にあるもので全てとなりますが、購入時のもの全て揃っているかと存じます。

バッテリーも登山の場合、1泊~2泊程度の山行でしたら充電の心配はいらない程度でした。

お探しの方、扱いに自信がある方おられましたらご検討下さい。

プリインストール地図:

日本登山地形図V3、日本道路詳細地図「City Navigaterの2種類内臓でリストウオッチで登山計画立案ができるようになりました。

ライフログ機能:一日の歩数や距離、消費カロリーなど毎日の基本的な動きを計測します。アクティビティを行っていない時間も、毎日身に着けるだけで簡単に健康管理が行えます

LiveTrack:スマートフォンアプリGarmin Connect Mobile (android/iOS)をインストールし、スマートフォンと接続※4すると、現在歩行または走行している場所をリアルタイムにウェブ上で公開出来る機能です。家族や友人などと、自分が今どこにいるのかを共有する事ができます。

ウォッチカスタマイズ:Connect IQストアからウォッチフェイス、アプリケーション、ウィジェット、データフィールド(データ項目)をダウンロードして、追加や並び替えなどカスタマイズすることができます。

本体サイズ:約51mm×53mm×18、ディスプレイ:直径36mm、タイプ:カラータッチスクリーン、重量:約85g、防水性能:50m防水、バッテリー:充電式リチュームイオン電池

稼働時間:最大 50 時間(ウルトラトラックモード)、最大 24 時間(トレーニングモード)、時計モード約16時間*バックライトを頻繁に使用した場合は規定値より短くなります。

衛星測位:高感度チップGPS・GLONASS・みちびき対応

計測:電子コンパス・気圧高度計・加速度計

0930z

カラー···ブラック

シーズン···オールシーズン

機能···防水

商品の情報 ブランド ガーミン 商品の状態 やや傷や汚れあり

