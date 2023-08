【送料無料キャンペーン?】 Amp Lovepedal Eleven バージョン SRV エフェクター

Lovepedal Amp Eleven SRV バージョン

新品未使用、

試奏の為に開封、動作確認は行いました。

発送

送料無料

送料込の為値引きは致しませんのでご了承下さい。

別サイトでも出品している為、

購入が被ってしまった場合は早く購入いただいた方を優先させて頂きます。

評価までスムーズに行える方にご購入希望です。

中古品のため返品等は受け付けませんのでご理解頂ける方のみでお願いします。

よろしくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

