【メーカー直送】 SUPREME スウェットパーカー　サイズXL パーカー

SUPREME店舗で購入して、 5回くらい着用 比較的綺麗に使用していました。

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着用感の少ない良好な状態です。

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状態に関しては画像でご確認下さい。

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あくまで中古品になりますので、少しでも不安のある方、神経質な方は入札ご遠慮ください。

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素人撮影するので、若干色味が違うと思います。

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中古品ですので、見当たらない汚れがある場合ご理解ある方のみ入札お願い致します。

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商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

SUPREME店舗で購入して、 5回くらい着用 比較的綺麗に使用していました。写真を確認してください。着用感の少ない良好な状態です。【SIZE:XL】 【カラー:Black】 状態に関しては画像でご確認下さい。あくまで中古品になりますので、少しでも不安のある方、神経質な方は入札ご遠慮ください。素人撮影するので、若干色味が違うと思います。中古品ですので、見当たらない汚れがある場合ご理解ある方のみ入札お願い致します。#NIKE #AirJordan #ナイキ #エアマックス #airmax #matinavenir #マタンアヴニール #マタンアブニール#fcrb #ノースフェイス #シュプリーム #supreme #CT70 #チャックテイラー #チャック・テイラー#コンバース #オールスター #fog #FOG#essentials #ESSENTIALS #fearofgod#FEARIFGOD #supreme #シュプリーム#中古#正規#yeezy #イージー #offwhite #オフホワイト#新品#adidas #アディダス #JORDAN #ジョーダン#VANS #バンズ #newbalance #ニューバランス#asics #アシックス #travis #palaces #kith

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

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