最新コレックション Patagonia パタゴニア レトロx ブルゾン

Patagonia パタゴニアのレトロxのサイズMになります。

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着用回数は少なく汚れ等ありません。

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着丈 68cm

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身幅 57cm

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裄丈 89cm

商品の情報 商品のサイズ M ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Patagonia パタゴニアのレトロxのサイズMになります。着用回数は少なく汚れ等ありません。定番カラーの人気商品になりますのでこの機会に是非。質問などありましたらよろしくお願いします。○サイズ詳細着丈 68cm身幅 57cm裄丈 89cm

商品の情報 商品のサイズ M ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

BOWWOW "KURT HEART CROWN" PAPER JACKETクライミー ディッキーズダブルネーム☆入手困難品☆希少90s【PatagoniaシンチラスナップT】フランス製 Atlantex 70sハンティングジャケット