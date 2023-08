★フォロー割10%OFF実施中!★

◆ブランド

cojana sports

コジャーナスポーツ

◆商品名

ファー付きロングコート

◆サイズ ※詳細は下記実寸をご覧下さい

L

◆カラー

キャメル

❴商品状態❵

全体的に状態が良く汚れやダメージのない

新品に近い美品です!

業者によるクリーニング済みです。

もこもこのインナーはボタンにより取り外し可能です!

※既製品のベルトが付属しておりません。

サイズ実寸

•身丈 107cm

•袖丈 53cm

•肩幅 38cm

•身幅 53cm

※素人による平置き採寸の為実物と多少のずれが生じる場合がございますのでご了承下さい。

カラー···ブラウン

着丈···ロング

柄・デザイン···無地

季節感···冬

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 未使用に近い

