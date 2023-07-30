【お試し価格！】 キャロウェイウェッジ jaws raw 60° クラブ

種類···アイアン、ウェッジ
男女兼用ゴルフクラブ、キャディーバック付き
利き手···右
JPX900
対象···メンズ
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テーラーメイド P790(2019) 4アイアン TENSEI CK PRO
キャロウェイ ウェッジ jaws rawです！
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ロフト：60°
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バンス；8
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シャフト：Dynamic Gold
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フレックス：S200
vivi様専用レフティー人気モデル希少品。p790。
グリップ；純正
ゼクシオドライバー レディース900
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グリップ良好です。
※希少※キャロウェイ ローグST トリプルダイヤ モンド 8.5°♦︎♦︎♦︎S
希少 名機 P770 5〜P
写真でご確認の上ご検討ください。
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種類···アイアン、ウェッジ利き手···右対象···メンズキャロウェイ ウェッジ jaws rawです！ロフト：60°バンス；8シャフト：Dynamic Goldフレックス：S200グリップ；純正グリップ良好です。写真でご確認の上ご検討ください。即購入OKNC/NRでお願いします。