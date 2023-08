90年代のCOMME des GARCONS HOMME(コムデギャルソンオム)の玉虫コットンステンカラーコート。AD1990。田中啓一がデザイナーを務めた通称"田中オム"時代のヴィンテージアイテム。1990年から田中啓一がデザイナーとなったので田中オム最初期のアイテムになるかと思います。玉虫色で光沢感のあるコットンツイル生地を使用し、比翼ボタンタイプで仕上げたステンカラーコートでフロントにハンドポケットのみをあしらったシンプルなデザイン。ベーシックなステンカラーコートの作りになっているのでawのアイテムですが春、秋、冬と長いシーズンで使っていただけます。

肩パッドとボリュームのある着丈長めのシルエットで現代では表現するとデムナヴァサリアによるBALENCIAGAのような雰囲気ですが、袖丈がジャスト丈なため、緩くなりすぎないすっきりしたオーバーサイズで着やすい印象となっています。

基本目立つレベルの汚れやダメージ等はありませんが、左前のポケットから脇の部分(写真ラスト)にかけていくつかのシミがあります。元々のカラーが玉虫系のベージュ、また着丈が長く位置が低いため、シミはそこまで目立ちませんが古着慣れしていない方だと気になると思うのでご注意ください。

サイズはSで表地がコットン100%で裏地がキュプラ100%。コットンギャバ。内ポケットも複数あり。AD1990でシーズンは1990-91年秋冬となります。

着丈108

肩幅62(肩パッドがあるのでその位置で計測)

身幅63

裄丈80

購入前にプロフィール欄をご覧ください。購入後はそちらを確認済みとしてお取引させていただきます。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド コムデギャルソンオム 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ S ブランド コムデギャルソンオム 商品の状態 やや傷や汚れあり

