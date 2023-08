※エルモは見ますが、こちらのクッキーモンスターは中々出てきません!

クッキーモンスター (Cookie Monster) は、テレビ番組『セサミストリート』に登場するモンスター(マペットキャラクター)の一つである。

90s vintage t shirt

sesame street elmo オレオ oreo

身幅58着丈72肩幅55袖丈22

多少の誤差はご了承ください。

丸胴ボディ

tultex

ビンテージ特有の使用感色褪せがあります。古い物なので他に見落としがあった場合はご容赦ください。

他にもバンドTシャツ、ラップTシャツ、映画Tシャツ、アートTシャツなど出品していますので、良かったらご覧ください!

グリンチ シンプソンズ カーミット ミッキー ベティブープ スポンジボブ トムとジェリー ポパイ ディズニー ビーバス ルーニーテューンズ サウスパーク バットヘッド マッハgogogo ドナルドダック 好きな方もいかがですか?No.2274-7

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

