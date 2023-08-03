玄関先迄納品 〘アンティーク〙アイチの高性能クロック　壁掛け　丸形　日本製《匿名発送》 掛時計/柱時計

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商品の情報 ブランド アイチトケイデンキ 商品の状態 傷や汚れあり

お値下げしました。ご検討宜しくお願いします！ご覧頂き誠にありがとうございます。愛知時計電機株式会社壁掛け丸形サイズ 縦横約39cmロットナンバー 711185日本製頂いたものなので、いつ製造されたのかはわかりませんが、この高級感、アンティーク感、木目柄と三拍子でめっちゃ癒やされます(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)まだ現役で動いてます(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧アンティーク骨董品レトロ自己保管品であるのと経年劣化等々、完璧を求める方や神経質な方はご遠慮下さい。写真を見てご判断頂き、ご購入お願いします。ガメラ君は、付きません( ꈍᴗꈍ)

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