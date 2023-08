大きい割引 ■REMI RELIEF（レミレリーフ）■コーディュロイショーツ ショートパンツ

【REMI RELIEF/Corduroy Shorts】

◇カラー

yellow

✳︎画像は、光の当たり具合や閲覧環境により、実際色と異なって見える場合がありますが予め御了承ください。

◇サイズ

S

ウエスト:80㎝

股上:25㎝

股下:14㎝

もも周り:58㎝

すそ周り:56㎝

✳︎素人採寸になりますので多少の誤差については御了承ください。

◇素材

コットン85%

ポリエステル15%

◇原産国

日本

☆⭐︎☆⭐︎☆⭐︎☆⭐︎☆⭐︎☆⭐︎☆⭐︎☆⭐︎☆⭐︎☆⭐︎☆⭐︎☆⭐︎☆⭐︎☆

B’2nd別注ヴィンテージ感あふれるコーデュロイ生地を使ったREMI RELIEFのショーツになります。

別注ならではのスタッズが施され、裾を折り返し、やや短めの丈とすっきりとしたパターンを採用し、軽快な印象です。

昔ながらの硫化染めで染色した糸で生地を製作しています。

ユーズド加工はリアリティのある仕上げで職人により手作業にて加工を行っています。

着映えのするサマーコーデュロイショーツはいかがでしょうか♪

✳︎着用回数が1度のみのものなので状態はいいです。

☆⭐︎☆⭐︎☆⭐︎☆⭐︎☆⭐︎☆⭐︎☆⭐︎☆⭐︎☆⭐︎☆⭐︎☆⭐︎☆⭐︎☆⭐︎☆

◇注意事項

目立つ汚れ、ほつれ等については確認していますが、見落としもある場合もございますので自宅保管していた中古品であるということを御理解いただいた上で御購入をお願いします。どうしても気になるという方は御遠慮ください。

色や細かいデザイン等は画像にて御確認ください。

配送方法を変更させていただく場合がございます。

『REMI RELIEF(レミ レリーフ)』

“究極の普段着”。「REMIX=工夫、想像」「RELIEF=省く」を意味しています。

ひとつひとつの工程に想像、工夫を付け加えながら余分な物は取り除き、省いていく結果「良い物」がうまれるという“MEISTER”の思想がブランド名の由来です。

「HIGH QUALITY OF LIFE」量では無く「質」という思いを基に、糸、撚糸、編み立て、プリント顔料、加工と全てを拘りながら、無駄を省いた「究極なアメリカンベーシック」を追求しています。

一つのブランドでありながら自社でファクトリーを持ち、生地やデザイン、加工にいたる全てにとことんこだわる希有な存在です。

#ハーフパンツ

#ショートパンツ

#別注

#限定

#レア

商品の情報 商品のサイズ S ブランド レミレリーフ 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ S ブランド レミレリーフ 商品の状態 未使用に近い

