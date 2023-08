#selectionブラウン系

アディダス ジャージ 80’s 40年前 超希少品 ダークブラウン ベージュ 美品 サイズ L 相当

ブランド

アディダス 80’s デサント

お色

ダークブラウン×ベージュ

(超入手困難カラー)

ジップ

YKK

状態

目立つ傷なし。生地の質は未使用に近い美品。

40年前のものとは思えないほどきれいです。

超希少カラー、ビッグサイズかつ状態良好なのでこの価格です。写真の通り腕の幅にかなりの余裕があり、太い部分で約25cm。ゆるだぼのシルエットです。

写真9 ジッパーにわずかな劣化。

写真10 ほんのわずかなほつれ。

内側は経年のためわずかにけばだちがあります。

上記以外の外側は未使用に近い美品です。

また、あくまで古着ですので写真参照、ご了承の上ご購入ください。

サイズ表記なし。実寸よりL相当。

下記の実寸を参考にしてください。

着丈 約62cm ※首下から計測(首含め約73cm)

身幅 約55cm

袖丈 肩含め 約70cm (ラグランスリーブ)

※平置き素人採寸。ご了承ください。

匿名宅急便。

ご了承下さい

・ダンボール箱とビニールパッケージ等で丁寧に梱包します。

・折りたたんでの発送をご了承の上ご購入ください。

・素人検品の為、わずかな見落としの可能性などあります。

・完璧な商品を求められる方、古着にご理解のない方はご購入をお控え下さい。

※検索用※

トレフォイル トレフォイルロゴ

ワンポイント ワンポイントロゴ

刺繍 刺繍ロゴ スリーライン 古着

トラックジャージ トラックトップ デサント

ヨンス あいみょん 小松菜奈 在原みゆ紀

ヴィンテージ atp ニードルス 常田 キングヌー

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

